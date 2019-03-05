Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı
54 dakika önce
Piyasa, güne 10 milyar 533,6 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 10 milyar 533,6 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 19 milyar 737 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:21 Kaynak: AA
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