Son Dakika Haberleri: Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

35 dakika önce

Piyasa, güne 6 milyar 960,9 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı, System.String[]
Piyasa, güne 6 milyar 960,9 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 14 milyar 763,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:05 Kaynak: AA

Ekonomi
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