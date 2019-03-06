Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa, güne 6 milyar 960,9 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 6 milyar 960,9 milyon lira artı rezervle başladı.





Bankaların serbest depo hesabı ise 14 milyar 763,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Şanlıurfa'nın Mart ve Nisan Aylarına Özel Kebabı "Keme"

Akrabasını 17 Kez Bıçaklayarak Öldüren Genç: Annemle Yatakta Bastım

Cem Uzan'ın AİHM'de Türkiye'ye Karşı Açtığı Davada Karar Verildi!

Genç Şarkıcı Babes Wodumo, Yatak Odasında Sevgilisinin Saldırısına Uğradı