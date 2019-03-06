Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı
35 dakika önce
Piyasa, güne 6 milyar 960,9 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 6 milyar 960,9 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 14 milyar 763,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:05 Kaynak: AA
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