Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa, güne 8 milyar 720,5 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 8 milyar 720,5 milyon lira artı rezervle başladı.





Bankaların serbest depo hesabı ise 15 milyar 83,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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