Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı
2 saat önce
Piyasa, güne 14 milyar 996,3 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 14 milyar 996,3 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 19 milyar 440,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:11 Kaynak: AA
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