Son Dakika Haberleri: Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

50 dakika önce

Piyasa, güne 13 milyar 970,7 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı, System.String[]
Piyasa, güne 13 milyar 970,7 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 18 milyar 243,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:10 Kaynak: AA

Ekonomi
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