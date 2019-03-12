Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa, güne 13 milyar 970,7 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 13 milyar 970,7 milyon lira artı rezervle başladı.





Bankaların serbest depo hesabı ise 18 milyar 243,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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