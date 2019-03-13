Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı
1 saat önce
Piyasa, güne 27 milyar 705,5 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 27 milyar 705,5 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 19 milyar 828,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:13 Kaynak: AA
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