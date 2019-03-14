Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı
19 dakika önce
Piyasa, güne 7 milyar 636,3 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 7 milyar 636,3 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 21 milyar 217,4 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:10 Kaynak: AA
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