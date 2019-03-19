Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı
1 saat önce
Piyasa, güne 7 milyar 825,8 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 7 milyar 825,8 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 20 milyar 408 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:08 Kaynak: AA
Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı
Cami Saldırısı Sonrası Sedat Peker'den Dikkat Çeken Çıkış: Müslüman Türkler Silah Sahibi Olmalı
Sesli Dua Okuyan Mezar Taşını Gören Cep Telefonuna Sarılıyor