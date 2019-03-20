Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı
56 dakika önce
Piyasa, güne 21 milyar 532,6 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 21 milyar 532,6 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 20 milyar 794 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:09 Kaynak: AA
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