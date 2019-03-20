Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa, güne 21 milyar 532,6 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 21 milyar 532,6 milyon lira artı rezervle başladı.





Bankaların serbest depo hesabı ise 20 milyar 794 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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