Son Dakika Haberleri: Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

56 dakika önce

Piyasa, güne 21 milyar 532,6 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı, System.String[]
Piyasa, güne 21 milyar 532,6 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 20 milyar 794 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:09 Kaynak: AA

Ekonomi
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