Son Dakika Haberleri: Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

1 saat önce

Piyasa, güne 6 milyar 867,3 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı, System.String[]
Piyasa, güne 6 milyar 867,3 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 17 milyar 799,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:10 Kaynak: AA

Ekonomi
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