Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa, güne 6 milyar 867,3 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 6 milyar 867,3 milyon lira artı rezervle başladı.





Bankaların serbest depo hesabı ise 17 milyar 799,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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