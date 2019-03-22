Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa, güne 3 milyar 342 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 3 milyar 342 milyon lira artı rezervle başladı.



Bankaların serbest depo hesabı ise 21 milyar 565,7 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Süper Lig'in En Değerlileri Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür

Bakan Albayrak Müjdeyi Vermişti! İkinci El Araçta KDV Uyuşmazlığı Çözüldü

Dev Banka Elemanlarını Oyun Oynatarak Seçecek

Bakan Bekir Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Ödemeler Bugün Başlıyor