Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa, güne 9 milyar 633,6 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 9 milyar 633,6 milyon lira artı rezervle başladı.





Bankaların serbest depo hesabı ise 17 milyar 589 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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