Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı
1 saat önce
Piyasa, güne 9 milyar 633,6 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 9 milyar 633,6 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 17 milyar 589 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:14 Kaynak: AA
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