Piyasa güne artı rezervle başladı
36 dakika önce
Piyasa, güne 5 milyar 833,6 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 5 milyar 833,6 milyon lira artı rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:04 Kaynak: AA
Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 141,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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