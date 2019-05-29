Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
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Piyasa güne artı rezervle başladı

36 dakika önce

Piyasa, güne 5 milyar 833,6 milyon lira artı rezervle başladı.

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Piyasa, güne 5 milyar 833,6 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 141,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:04 Kaynak: AA
Ekonomi
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