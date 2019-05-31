Piyasa güne artı rezervle başladı

Piyasa, güne 5 milyar 50,4 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 5 milyar 50,4 milyon lira artı rezervle başladı.



Bankaların serbest depo hesabı ise 36 milyar 124,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Pakdemirli'den çiftçilere bayram müjdesi: 170 bin çiftçiye 2 milyar lira ödenecek

Günde 800 adet nargile lülesi yapıp yurt dışına satıyor

Muş'ta mendık otu toplanmaya başlandı

Bakan Kurum: Engellilere uygun projelendirilmemiş binaya ruhsat verilmeyecek