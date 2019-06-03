Piyasa güne artı rezervle başladı
42 dakika önce
Piyasa, güne 10 milyar 707 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 10 milyar 707 milyon lira artı rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:08 Kaynak: AA
Bankaların serbest depo hesabı ise 28 milyar 408,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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