Piyasa güne artı rezervle başladı

Piyasa, güne 10 milyar 707 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 10 milyar 707 milyon lira artı rezervle başladı.



Bankaların serbest depo hesabı ise 28 milyar 408,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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