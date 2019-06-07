Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Piyasa güne artı rezervle başladı

49 dakika önce

Piyasa, güne 878,2 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa güne artı rezervle başladı, System.String[]
Piyasa, güne 878,2 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 695,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:07 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kriz büyüyor! Huawei yaptırımına Facebook da katıldı AB'den vize ücret zammına onay İstanbul'a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi Eskort sitesinden tanıştığı kadını, transseksüel olduğunu öğrenince parke taşıyla dövdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 10:56:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]