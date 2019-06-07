Piyasa güne artı rezervle başladı

Piyasa, güne 878,2 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 878,2 milyon lira artı rezervle başladı.



Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 695,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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