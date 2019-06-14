Piyasa güne artı rezervle başladı
2 saat önce
Piyasa, güne 5 milyar 727,3 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 5 milyar 727,3 milyon lira artı rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:05 Kaynak: AA
Bankaların serbest depo hesabı ise 27 milyar 964,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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