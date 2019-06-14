Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
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Piyasa güne artı rezervle başladı

2 saat önce

Piyasa, güne 5 milyar 727,3 milyon lira artı rezervle başladı.

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Piyasa, güne 5 milyar 727,3 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 27 milyar 964,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:05 Kaynak: AA
Ekonomi
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