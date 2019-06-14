Piyasa güne artı rezervle başladı

Piyasa, güne 5 milyar 727,3 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 5 milyar 727,3 milyon lira artı rezervle başladı.



Bankaların serbest depo hesabı ise 27 milyar 964,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bitcoin yeniden 8 bin doların üzerinde

Daha küçük ve güvenli olan 100 ve 200 euroluk banknotlar piyasaya sürüldü

Ali Şir Nevai'nin 15'inci yüzyıla ait şiir kitabı ile yakalandı! Değeri 100 bin dolar

Kızılırmak'ta tam 2 metre boyunda yayın balığı tuttular