Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
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Piyasa güne artı rezervle başladı

49 dakika önce

Piyasa, güne 4 milyar 161,2 milyon lira artı rezervle başladı.

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Piyasa, güne 4 milyar 161,2 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 28 milyar 65,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:04 Kaynak: AA
Ekonomi
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