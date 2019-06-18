Piyasa güne artı rezervle başladı
1 saat önce
Piyasa, güne 1 milyar 702,9 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 1 milyar 702,9 milyon lira artı rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:08 Kaynak: AA
Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 176,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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