Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Piyasa güne artı rezervle başladı

1 saat önce

Piyasa, güne 1 milyar 702,9 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa güne artı rezervle başladı, System.String[]
Piyasa, güne 1 milyar 702,9 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 176,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:08 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankasından piyasaya destek! Bankalara likidite sağlanacak Akademetre Araştırma Şirketi: Kararsız kitlenin oranı 7,1'e indi Şizofreni hastası kadına ormanda kabusu yaşatan sapık: Kısmetim ayağıma geldi Demirtaş'tan 23 Haziran tweeti: İmamoğlu'nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 11:28:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]