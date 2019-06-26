Piyasa güne artı rezervle başladı

Piyasa, güne 5 milyar 827 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 5 milyar 827 milyon lira artı rezervle başladı.



Bankaların serbest depo hesabı ise 30 milyar 186,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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