Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
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Piyasa güne artı rezervle başladı

2 saat önce

Piyasa, güne 7 milyar 975,2 milyon lira artı rezervle başladı.

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Piyasa, güne 7 milyar 975,2 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 806,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:05 Kaynak: AA
Ekonomi
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