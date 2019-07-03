Piyasa güne artı rezervle başladı
2 saat önce
Piyasa, güne 7 milyar 975,2 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 7 milyar 975,2 milyon lira artı rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:05 Kaynak: AA
Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 806,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
IMF Direktörü Lagarde görevini askıya aldı
Düğün sabahı tecavüze uğrayan talihsiz kadını, minibüste attığı çığlık kurtardı
İşten çıkmak için yaptığı küçük oyun, ölümüne neden oldu
Çocukları icra yoluyla alınan Yağmur Sarnıç, Emine Erdoğan'dan yardım istedi