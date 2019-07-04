Piyasa güne artı rezervle başladı
22 dakika önce
Piyasa, güne 4 milyar 952,9 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 4 milyar 952,9 milyon lira eksi rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:03 Kaynak: AA
Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 880,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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