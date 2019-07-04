Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Piyasa güne artı rezervle başladı

22 dakika önce

Piyasa, güne 4 milyar 952,9 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa güne artı rezervle başladı, System.String[]
Piyasa, güne 4 milyar 952,9 milyon lira eksi rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 880,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:03 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahlep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi Borsa liginde ilk yarının şampiyonu Galatasaray İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'a iki yeni otogar yapacağız Yüzerken bulduğu kırmızı renkli objenin ne olduğu ortaya çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 10:25:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]