Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
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Piyasa güne artı rezervle başladı

23 dakika önce

Piyasa, güne 1 milyar 151,9 milyon lira artı rezervle başladı.

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Piyasa, güne 1 milyar 151,9 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 20 milyar 971,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:10 Kaynak: AA
Ekonomi
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