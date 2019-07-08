Piyasa güne artı rezervle başladı

Piyasa, güne 1 milyar 151,9 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 1 milyar 151,9 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 20 milyar 971,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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