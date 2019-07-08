Piyasa güne artı rezervle başladı
23 dakika önce
Piyasa, güne 1 milyar 151,9 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 1 milyar 151,9 milyon lira artı rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:10 Kaynak: AA
Bankaların serbest depo hesabı ise 20 milyar 971,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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