Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
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Piyasa güne artı rezervle başladı

2 saat önce

Piyasa, güne 3 milyar 761,1 milyon lira artı rezervle başladı.

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Piyasa, güne 3 milyar 761,1 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 720,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:11 Kaynak: AA
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