Piyasa güne artı rezervle başladı
2 saat önce
Piyasa, güne 3 milyar 761,1 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 3 milyar 761,1 milyon lira artı rezervle başladı. Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:11 Kaynak: AA
Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 720,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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