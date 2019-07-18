Piyasa güne artı rezervle başladı

Piyasa, güne 18 milyar 270,2 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 18 milyar 270,2 milyon lira artı rezervle başladı.



Bankaların serbest depo hesabı ise 26 milyar 992,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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