Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
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Piyasa güne artı rezervle başladı

1 saat önce

Piyasa, güne 18 milyar 270,2 milyon lira artı rezervle başladı.

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Piyasa, güne 18 milyar 270,2 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 26 milyar 992,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:02 Kaynak: AA
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