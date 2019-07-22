Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
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Piyasa güne artı rezervle başladı

22 dakika önce

Piyasa, güne 6 milyar 573,3 milyon lira artı rezervle başladı.

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Piyasa, güne 6 milyar 573,3 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 22 milyar 461,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:08 Kaynak: AA
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