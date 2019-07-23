Piyasa güne artı rezervle başladı

Piyasa, güne 8 milyar 848,4 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 8 milyar 848,4 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 22 milyar 486,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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