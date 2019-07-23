Piyasa güne artı rezervle başladı
1 saat önce
Piyasa, güne 8 milyar 848,4 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 8 milyar 848,4 milyon lira artı rezervle başladı. Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:07 Kaynak: AA
Bankaların serbest depo hesabı ise 22 milyar 486,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde 100 lira Mahalleye yayılan dayanılmaz kokunun altından 5 günlük ceset çıktı Trump'tan çok sert Afganistan açıklaması: 10 gün içinde dünyadan silebiliriz Oğlunun alacaklılarının baskısına dayanamadı, intihar etti