Piyasa güne artı rezervle başladı

Piyasa, güne 11 milyar 312,8 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 11 milyar 312,8 milyon lira artı rezervle başladı.



Bankaların serbest depo hesabı ise 22 milyar 900,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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