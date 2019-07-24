Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
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Piyasa güne artı rezervle başladı

1 saat önce

Piyasa, güne 11 milyar 312,8 milyon lira artı rezervle başladı.

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Piyasa, güne 11 milyar 312,8 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 22 milyar 900,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:02 Kaynak: AA
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