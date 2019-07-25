Piyasa güne artı rezervle başladı

Piyasa, güne 23 milyar 751,3 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 23 milyar 751,3 milyon lira artı rezervle başladı.



Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 742,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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