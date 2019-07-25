Piyasa güne artı rezervle başladı
10 dakika önce
Piyasa, güne 23 milyar 751,3 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 23 milyar 751,3 milyon lira artı rezervle başladı. Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:08 Kaynak: AA
Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 742,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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