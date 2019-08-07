Piyasa güne artı rezervle başladı

Piyasa, güne 30 milyar 686,7 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 30 milyar 686,7 milyon lira artı rezervle başladı.



Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 786,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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