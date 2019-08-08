Piyasa güne artı rezervle başladı

Piyasa, güne 14 milyar 572,8 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 14 milyar 572,8 milyon lira artı rezervle başladı.



Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 623,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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