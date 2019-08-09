Piyasa güne artı rezervle başladı

Piyasa, güne 13 milyar 966,8 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 13 milyar 966,8 milyon lira artı rezervle başladı.



Bankaların serbest depo hesabı ise 31 milyar 79,4 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kulağına kelebeğin girdiğini öğrenince hem şaşırdı hem korktu

Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu

Beştepe'nin kritik ismi, meydan okuyup Babacan'ı topa tuttu: Başıma gelecek her şeye hazırım