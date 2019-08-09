Piyasa güne artı rezervle başladı
1 saat önce
Piyasa, güne 13 milyar 966,8 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 13 milyar 966,8 milyon lira artı rezervle başladı. Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:20 Kaynak: AA
Bankaların serbest depo hesabı ise 31 milyar 79,4 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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