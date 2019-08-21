Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
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Piyasa güne artı rezervle başladı

1 saat önce

Piyasa, güne 16 milyar 544,9 milyon lira artı rezervle başladı.

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Piyasa, güne 16 milyar 544,9 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 23 milyar 123,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:06 Kaynak: AA
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