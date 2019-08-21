Piyasa güne artı rezervle başladı

Piyasa, güne 16 milyar 544,9 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 16 milyar 544,9 milyon lira artı rezervle başladı.



Bankaların serbest depo hesabı ise 23 milyar 123,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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