Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
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Piyasa güne artı rezervle başladı

1 saat önce

Piyasa, güne 2 milyar 913,4 milyon lira artı rezervle başladı.

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Piyasa, güne 2 milyar 913,4 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 739,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:02 Kaynak: AA
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