Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
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Piyasa güne artı rezervle başladı

12 dakika önce

Piyasa, güne 3 milyar 690,7 milyon lira artı rezervle başladı.

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Piyasa, güne 3 milyar 690,7 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 21 milyar 868,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:04 Kaynak: AA
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