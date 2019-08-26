Piyasa güne artı rezervle başladı
1 saat önce
Piyasa, güne 15 milyar 632,8 milyon lira artı rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:12 Kaynak: AA
Piyasa, güne 15 milyar 632,8 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 21 milyar 983,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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