Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
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Piyasa güne artı rezervle başladı

33 dakika önce

Piyasa, güne 19 milyar 49,8 milyon lira artı rezervle başladı.

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Piyasa, güne 19 milyar 49,8 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 19 milyar 967,7 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:06 Kaynak: AA
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