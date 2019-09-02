Piyasa güne artı rezervle başladı
33 dakika önce
Piyasa, güne 19 milyar 49,8 milyon lira artı rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:06 Kaynak: AA
Piyasa, güne 19 milyar 49,8 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 19 milyar 967,7 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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