Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
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Piyasa güne artı rezervle başladı

39 dakika önce

Piyasa, güne 6 milyar 947,6 milyon lira artı rezervle başladı.

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Piyasa, güne 6 milyar 947,6 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 13 milyar 991,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:04 Kaynak: AA
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