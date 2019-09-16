Piyasa güne artı rezervle başladı
15 dakika önce
Piyasa, güne 4 milyar 188,2 milyon lira artı rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:10 Kaynak: AA
Piyasa, güne 4 milyar 188,2 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 28 milyar 372,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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