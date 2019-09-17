Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
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Piyasa güne artı rezervle başladı

48 dakika önce

Piyasa, güne 8 milyar 40,4 milyon lira artı rezervle başladı.

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Piyasa, güne 8 milyar 40,4 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 28 milyar 941,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:06 Kaynak: AA
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