Piyasa güne artı rezervle başladı
1 saat önce
Piyasa, güne 14 milyar 86,5 milyon lira artı rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:10 Kaynak: AA
Piyasa, güne 14 milyar 86,5 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 26 milyar 921,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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