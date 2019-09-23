Piyasa güne artı rezervle başladı
1 saat önce
Piyasa, güne 8 milyar 599,2 milyon lira artı rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:06 Kaynak: AA
Piyasa, güne 8 milyar 599,2 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 22 milyar 888,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
E-belediye Bilgi Sistemi, yılda 3 milyar lira tasarruf sağlayacak Siirt'te 'ışık hadisesi' için binlerce kişi toplandı Ranzadan düşerek ölen er, 12 yıl sonra şehit sayıldı HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğraf çektiren hakimle ilgili açıklama geldi