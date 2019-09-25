Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
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Piyasa güne artı rezervle başladı

36 dakika önce

Piyasa, güne 16 milyar 104,5 milyon lira artı rezervle başladı.

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Piyasa, güne 16 milyar 104,5 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 21 milyar 985,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:04 Kaynak: AA
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