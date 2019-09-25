Piyasa güne artı rezervle başladı
36 dakika önce
Piyasa, güne 16 milyar 104,5 milyon lira artı rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:04 Kaynak: AA
Piyasa, güne 16 milyar 104,5 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 21 milyar 985,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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