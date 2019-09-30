Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Piyasa güne artı rezervle başladı

1 saat önce

Piyasa, güne 1 milyar 975,1 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa güne artı rezervle başladı, System.String[]

Piyasa, güne 1 milyar 975,1 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 17 milyar 548,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Faiz indirimi sonrası konut kredisi başvuruları yüzde 300 arttı
Yargıtay: Çalınan kredi kartından yapılan alışverişten banka ve paranın çekildiği iş yeri sorumlu Kuşadası'nda ünlü 5 yıldızlı otel icradan satışa çıkarıldı Survivor'un eski yarışmacısı Serenay Aktaş, Mucize Doktor'un kadrosuna dahil oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 11:19:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]