Piyasa güne artı rezervle başladı
1 saat önce
Piyasa, güne 1 milyar 975,1 milyon lira artı rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:10 Kaynak: AA
Piyasa, güne 1 milyar 975,1 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 17 milyar 548,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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