Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
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Piyasa güne artı rezervle başladı

1 saat önce

Piyasa, güne 15 milyar 330,9 milyon lira artı rezervle başladı.

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Piyasa, güne 15 milyar 330,9 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 23 milyar 200,4 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:06 Kaynak: AA
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