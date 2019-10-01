Piyasa güne artı rezervle başladı
1 saat önce
Piyasa, güne 15 milyar 330,9 milyon lira artı rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:06 Kaynak: AA
Piyasa, güne 15 milyar 330,9 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 23 milyar 200,4 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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