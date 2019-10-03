Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
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Piyasa güne artı rezervle başladı

41 dakika önce

Piyasa, güne 15 milyar 344,7 milyon lira artı rezervle başladı.

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Piyasa, güne 15 milyar 344,7 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 22 milyar 347,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:06 Kaynak: AA
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