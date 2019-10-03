Piyasa güne artı rezervle başladı
41 dakika önce
Piyasa, güne 15 milyar 344,7 milyon lira artı rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:06 Kaynak: AA
Piyasa, güne 15 milyar 344,7 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 22 milyar 347,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum TEB, "Hoş Geldin Kredisi"nde faizi yüzde 1,18'e düşürdü Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar düştü: 3 kilosu 10 TL Ankara'da kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı