Piyasa güne artı rezervle başladı
19 dakika önce
Piyasa, güne 3 milyar 490,5 milyon lira artı rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:02 Kaynak: AA
Piyasa, güne 3 milyar 490,5 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 17 milyar 221,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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