Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Piyasa güne artı rezervle başladı

19 dakika önce

Piyasa, güne 3 milyar 490,5 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa güne artı rezervle başladı, System.String[]

Piyasa, güne 3 milyar 490,5 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 17 milyar 221,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'ın Angelina Jolie'si' Sahar Tabar "Dine hakaret" ve "Ahlaksızlığı teşvik" suçundan tutuklandı
Amatör futbol kulübünde skandal! Soyunma odasında cinsel ilişkiye girdiler 1 milyonluk ödülün sahibi olan Arda Ayten, paylaşımıyla ses getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 10:21:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]