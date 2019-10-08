Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
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Piyasa güne artı rezervle başladı

1 saat önce

Piyasa, güne 6 milyar 334 milyon lira artı rezervle başladı.

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Piyasa, güne 6 milyar 334 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 15 milyar 392,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:02 Kaynak: AA
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