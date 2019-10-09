Piyasa güne artı rezervle başladı
1 saat önce
Piyasa, güne 17 milyar 45,9 milyon lira artı rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:04 Kaynak: AA
Piyasa, güne 17 milyar 45,9 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 18 milyar 361,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Gençlik projelerine 15 milyon liralık destek yapılacak Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum