Piyasa güne artı rezervle başladı
33 dakika önce
Piyasa, güne 13 milyar 454,2 milyon lira artı rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:06 Kaynak: AA
Piyasa, güne 13 milyar 454,2 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 738 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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