Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
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Piyasa güne artı rezervle başladı

33 dakika önce

Piyasa, güne 13 milyar 454,2 milyon lira artı rezervle başladı.

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Piyasa, güne 13 milyar 454,2 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 738 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:06 Kaynak: AA
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